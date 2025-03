Incontri dell’Ausl. Come mantenersi in buona salute

A scuola di buone pratiche per conservare la salute. Anche quest’anno il Servizio Igiene e Sanità Pubblica in collaborazione con il Dipartimento di Cure Primarie di Forlì Cesena, nell’ambito del Piano regionale della prevenzione 2021-2025 organizza per tutte le case di comunità e per i territori competenti, cicli di incontri dedicati alla promozione della salute e alla prevenzione come parte integrante del percorso terapeutico assistenziale.

‘Scegli il benessere: tre passi verso nuovi stili di vita’ è un pacchetto di tre incontri che hanno l’obiettivo di aiutare i cittadini a migliorare la propria alimentazione e a contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute, prevenire l’insorgenza di alcune malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione o limitare le complicanze legate a queste patologie. Due incontri teorico-pratici saranno dedicati all’alimentazione: ’Le basi della sana alimentazione, impariamo a comporre un piatto sano, pratico e gustoso’ e ’Tutto parte dalla spesa’, strumenti utili a elaborare un menù settimanale equilibrato.

Durante questi incontri, dietisti e assistenti sanitari dell’Unità operativa di Igiene e Sanità pubblica, forniranno indicazioni utili per gestire l’alimentazione all’interno della quotidianità in modo pratico, sostenibile e sano. Il terzo incontro o sarà finalizzato a valorizzare invece l’importanza dell’attività fisica nel mantenimento del benessere psico-fisico, a tutte le età ed avrà come titolo ’AttiVITA Fisica’: semplici strategie da utilizzare per aumentare l’attività fisica nella vita di tutti i giorni’. Sarà condotto da tecnico dell’attività motoria e da assistenti sanitari dell’Unità operativa di igiene e sanità pubblica. Gli incontri sono gratuiti. Per gli appuntamenti del primo semestre il termine per iscriversi è il seguente: Casa di Comunità Valsavio (17 marzo), Casa di Comunità del Rubicone (26 marzo), Casa di Comunità della costa (4 aprile), Casa di Comunità Della Rigossa (2 maggio), Cesena città (23 maggio), Casa di Comunità Valsavio Alta (3 giugno)