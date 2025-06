Incontro di riflessione sui servizi educativi per la prima infanzia

Un’occasione di confronto e riflessione sul presente e sul futuro dell’educazione nei servizi per la prima infanzia: è questo il cuore del seminario gratuito intitolato "I bambini nei servizi educativi - Tra patrimonio del passato e prospettive per il futuro: gli orientamenti nazionali", in programma lunedì 9 dalle 16.30 alle 19 nella Sala Degli Archi di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli. L’iniziativa, promossa dall’Unione Rubicone e Mare, si rivolge in particolare a educatori e coordinatori pedagogici dei servizi 0-6, ma è aperta a tutte le persone interessate a una riflessione profonda sull’educazione nei primi anni di vita.

Aprirà i lavori il sindaco Moris Guidi, seguito dall’intervento della professoressa Donatella Savio, docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Pavia, che proporrà una lettura critica degli Orientamenti nazionali per i servizi per l’infanzia (MIUR, 2022), con particolare attenzione alle implicazioni pedagogiche e alle sfide per la professionalità educativa nella fascia 0-3 anni.

A seguire, il filosofo e futurista Matteo Ficara guiderà i partecipanti in un viaggio nel pensiero immaginativo: uno strumento fondamentale e troppo spesso trascurato per prendere decisioni più consapevoli e creative, riscoprendo il valore del "pensiero magico" tipico dell’infanzia come leva per costruire nuove prospettive umane e pedagogiche.

A moderare il seminario sarà Donatella Forlenza, coordinatrice responsabile dei Servizi Educativi 0/6 della Cooperativa Sociale Società Dolce. La partecipazione è gratuita e non è richiesta iscrizione. L’accoglienza dalle 16 con un caffè di benvenuto.

e. p.