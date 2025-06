Incrocio pericoloso, arriva il T-red

È operativo da alcuni giorni il nuovo sistema di controllo delle infrazioni semaforiche nell’incrocio che coinvolge quattro strade: via Roma, Kennedy, Consolata, via Maestri, un punto della circolazione stradale del territorio comunale molto pericoloso dove negli ultimi anni si sono verificati tre incidenti mortali. Il T-Red installato rileva il passaggio con semaforo rosso e sanziona i comportamenti pericolosi che mettono a rischio la sicurezza. Il sistema è stato posizionato nel punto che conduce alla scuola secondaria di primo grado proprio per garantire una maggiore tutela per gli studenti che ogni giorno frequentano l’area nel periodo scolastico.

"Questo intervento rappresenta una risposta concreta ad un’esigenza più volte segnalata dai cittadini e dai genitori degli studenti– dichiara il sindaco Eugenio Battistini –. Le intersezioni tra via Roma e Kennedy, così come tra via Consolata e C. Maestri, sono da tempo oggetto di attenzione per le criticità legate alla sicurezza stradale. La decisione di installare un sistema di rilevazione delle infrazioni nasce dalla volontà di tutelare l’incolumità di pedoni, ciclisti, automobilisti e degli studenti del plesso scolastico adiacente, riducendo i comportamenti pericolosi che troppo spesso mettono a rischio la sicurezza e la vita delle persone".

Dal Comune fanno sapere che prosegue anche lo studio di fattibilità di una rotonda che consenta di inglobare le quattro strade dell’incrocio e la definitiva messa in sicurezza degli svincoli e quindi eliminare il semaforo.

Vincenzo D’Altri