Istituto Marie Curie, mercatino della solidarietà

Da undici anni a Savignano sul Rubicone l’Istituto Marie Curie organizza un mercatino di Natale della solidarietà con oggetti realizzati dagli allievi con Bes (bisogni educativi speciali) come borse astucci, cuscini, sciarpe, portachiavi, collane, segnalibri, biglietti augurali e tanto altro. Negli anni questa attività ha coinvolto nella produzione anche varie classi dei tre indirizzi. Dicono gli organizzatori: "Queste attività laboratoriali vedono gli allievi impegnati e gli permettono di sviluppare una certa autonomia nello svolgimento delle attività con assunzione di responsabilità per il risultato, una maggiore autostima nelle loro capacità imparando così a collaborare con i compagni nelle diverse fasi di lavoro. L’allestimento di un mercatino fa sì che gli allievi siano orgogliosi di esporre le proprie "opere" e coinvolge le famiglie nel percorso educativo dei propri figli e rappresenta una buona pratica per promuovere e sostenere la collaborazione tra scuola e famiglia. Per questo anno scolastico sono stati approvati alcuni progetti Pche hanno come fine la realizzazione di "Capolavori" per il mercatino come Open Days della biblioteca: Libri Amici!, M. Curie wonderful choir e Mercatini al Curie che ha previsto la collaborazione anche di una ex allieva con Bes, particolarmente talentuosa, che un giorno a settimana è stata accolta in Istituto per fornire il proprio contributo alle attività insieme ad alcuni studenti". Fondamentale è stato per gli insegnanti contribuire in maniera attiva all’attuazione di parte del progetto di vita della ragazza. Particolare menzione merita anche la donazione in denaro effettuata dalla VAR - Associazione Ragazzi di Gatteo, tramite la presidente Silvana Montalti, che ha permesso l’acquisto di panettoni e pandori per i quali sono state create confezioni regalo dagli allievi con Bes. Si è deciso di acquistare per la messa in vendita prodotti di seconda scelta per diffondere un messaggio di accettazione della diversità. Concludono gli insegnanti: "Il ricavato della vendita verrà destinato all’acquisto di materiale e piccola attrezzatura da utilizzare per scopi didattici-laboratoriali e per il sostenimento di iniziative inclusive riguardanti in particolare allievi con Bes".

Ermanno Pasolini