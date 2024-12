Its Academy Adriano Olivetti: corsi di sicurezza informatica a Cesena

Due corsi a Cesena con 60 allievi che, dopo il diploma di scuola superiore, si preparano per due anni sulla sicurezza informatica e l’implementazione di software. A curarli è l’istituto Fitstic che proprio in questi giorni ha cambiato volto e nome e si è trasformato in Its Academy Adriano Olivetti. Un istituto che si occupa in Emilia Romagna della progettazione dei corsi Its, o università del lavoro, una scuola post diploma, rivolta agli studenti degli istituti tecnologici superiori. I corsi rilasciano un diploma dopo due anni, un titolo di studio riconosciuto in Europa di tecnico superiore. Funzionano con fondi europei e regionali. L’ambito di studio di Its Academy Adriano Olivetti è rivolto all’informatica e alla moda. "L’Its Academy Fitstic è nata a Cesena, dove ha la sede, tredici anni fa – spiega il presidente Gaudenzio Garavini – e da allora organizza corsi per diplomati in tutta la regione. Il piano formativo spazia dal marketing digitale alla realtà virtuale, dalla cybersecurity alla moda 4.0, dal gaming all’intelligenza artificiale". I corsi cesenati vogliono andare incontro alle esigenze delle aziende che si trovano sempre più spesso a dover fare i conti con gli hacker dotati di strategie e strumenti ben definiti con cui cercano di penetrare le reti e i pc aziendali. Se si ha il sogno di mettere le proprie competenze al servizio del paese in cui si vive, un lavoro da informatico esperto di sicurezza offre infatti ottime opportunità nella pubblica amministrazione, che è tra i clienti più bisognosi di questi profili, dai ministeri alle procure, fino al servizio nazionale della difesa.

Dalla nuova denominazione della scuola Its Academy Adriano Olivetti emerge la volontà di valorizzare la figura di Adriano Olivetti, che simbolicamente porta con sé alcuni notevoli spunti concettuali, in particolare in merito al suo progetto di riforma sociale in senso comunitario, articolato attorno all’identità tra progresso materiale, efficienza tecnica ed etica della responsabilità, oggi riconosciuto come uno tra i modelli più attuali e avanzati di sostenibilità. "Adriano Olivetti è stato un imprenditore capace di radicare nell’impresa la cultura dell’Innovazione, l’eccellenza della tecnologia e la creatività del design, ma anche l’apertura verso i mercati internazionali, il rispetto del lavoro e dei lavoratori, e questi sono tutti principi su cui si basa l’attività della nostra Fondazione - racconta il presidente Gaudenzio Garavini -. Olivetti ha saputo inoltre selezionare con felice intuito i collaboratori, spesso scelti tra i giovani. Allo stesso modo la nostra Its Academy, che da oggi porta il suo nome, si pone l’obiettivo di far entrare i giovani nel mondo del lavoro trasmettendo loro nozioni nell’ambito della tecnologia e del design, e trasformandoli in risorse in grado di portare nelle imprese l’innovazione e la bellezza che Olivetti tanto ricercava".