La magia delle feste a Cesenatico. Piano Sky e oggi le befane in Sup

Ieri la magica e fiabesca atmosfera di ’Piano Sky’, oggi le befane arriveranno dal mare. Cesenatico continua ad incantare tutti in queste feste. La bellezza di una pianista che suona sospesa in aria sul porto di Cesenatico, ieri, ha riempito piazza Ciceruacchio. La performance musicale ’Piano Sky’ è stata realizzata in collaborazione con Cardinali Eventi. Oggi, invece, i protagonisti saranno ancora una volta i Pasquaroli, che sbarcheranno a Cesenatico nel primo pomeriggio. Piazza Ciceruacchio ospiterà i suonatori e canterini romagnoli, dove sei gruppi eseguiranno i canti tradizionali dell’Epifania a partire dalle 14.30. Sul palco si alterneranno il Gruppo Ponte Abbadesse, Pasquaroli della Pioppa, Gruppo Bagnarola, Gruppo Longiano, Gruppo Avis Calisese, Gruppo Montaletto, Gruppo Villamarina che, indossando gli antichi costumi tipici della civiltà contadina, intoneranno i canti di augurio e prosperità legati ai rituali di questua del solstizio d’inverno.

L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con i Pasquarul D’la Piopa e, assieme ai Pasquaroli, in piazza si esibirà anche il gruppo di sciucarén Frustatori Cassani. Le Befane oggi a Cesenatico arrivano dal mare. Nel primo pomeriggio si svolgerà la tradizionale sfilata delle Befane sui Sup, i Stand up paddle, ossia le tavole sulle quali si rema in piedi. In cabina di regia ci sono gli sportivi volontari del Wind Surf Club di Cesenatico che ha sede sulla spiaggia di Ponente, con in testa la presidente Elena Balestri. I surfisti si daranno appuntamento sulla spiaggia che abitualmente frequentano durante la stagione estiva. Da qui, vestiti da Befane, prenderanno il mare, sfidando le onde e le temperature rigide dell’inverno, per dirigersi subito a destra all’altezza dell’imboccatura del porto canale.

L’evento attira moltissime persone lungo le due aste del porto e sono tanti i curiosi che scattano le foto per condividerle con gli amici e per portare a casa un ricordo delle Befane al mare. Durante la manifestazione verranno lanciate caramelle ai bambini e sarà anche offerto un piccolo ristoro a cittadini e turisti. Fra le attrazioni, il Presepe della Marineria allestito sulle barche antiche del museo si conferma la più importante, e meritano una visita anche il Presepe in piazza delle Conserve e il Presepe di strada. Tra le altre proposte culturali, tre interessanti mostre da visitare. Alla Galleria comunale d’arte Leonardo da Vinci è possibile vedere i dipinti della Pinacoteca recentemente inaugurata, in un percorso centrato su una mostra virtuale tra le centinaia di opere della collezione comunale; al Museo della Marineria l’esposizione dedicata ai 50 anni della Congrega Velisti Cesenatico, a Casa Moretti la mostra dedicata a Flavio Nicolini.

