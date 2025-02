La Sampierana aspetta il SanpaImola, il Gambettola fa visita al Medicina Fossatone

Il Gambettola durante la settimana, non senza rimpianti, ha detto addio alla Coppa. Ora, testa solo al campionato. I bianconeri dell’Alto Savio ricevono al Campodoni il SanpaImola, squadra che dopo un brutto inizio adesso sta marciando bene, l’obiettivo per i ragazzi di Barontini è prendere punti per restare nei playoff. Il Gambettola che invece i playoff li insegue e spera di agganciare proprio la Sampierana dovrà cercare di portare via punti al Medicina Fossatone, squadra che segue i verdi di Marco Bernacci a tre lunghezze di distanza. Entrambi gli incontri iniziano alle 14.30 e saranno diretti da Pierfrancesco Rossi di Forlì per quanto riguarda la Sampierana e da Antonio Leone di Ferrara invece per Medicina Fossatone contro Gambettola.