La scacchiera di Onnon propone gesti di gentilezza

L’Associazione APS La scacchiera di Onnon, in concomitanza con la Giornata mondiale della gentilezza indetta per lunedì 13 novembre, promuove la seconda edizione del progetto "L’Albero Gentile di Onnon" in collaborazione con Arci, e i Comuni di Cesena, Gambettola e Cesenatico. Giornate di di sensibilizzazione e intrattenimento sono programmate per il 9 dicembre in piazza a Gambettola e il 10 a Cesenatico. " È un invito a tutta la cittadinanza – spiega la presidente di Onnon Elisabetta Ciracò - a compiere quotidianamente atti di gentilezza come stile di vita, e coinvolge attualmente 18 soggetti tra associazioni, scuole, quartieri del territorio, case residenziali per anziani, con l’intento di diffondere il valore della gentilezza ed i benefici ad essa connessi, soprattutto tra le nuove generazioni".

L’iniziativa di ampio respiro rimane attiva presso lo Spazio Cesuola di Cesena fino all’Epifania ma anche, nelle diverse sedi del territorio che hanno aderito e contempla anche la creazione della "Cartolina gentile". "Ci stanno arrivando molte adesioni da diverse Istituzioni Scolastiche- aggiunge Ciracò- sia a livello regionale che nazionale essendo il progetto promosso anche online. Si tratta di un invito, rivolto ai piccoli e ai grandi – a creare una cartolina con un messaggio che ricorda, dona, narra e propone un gesto di gentilezza per percepire l’effetto benefico che si trae, nel dare e ricevere". La cartolina si potrà indirizzare a chi si desidera e porre sotto il proprio albero come augurio natalizio, oppure portarla in una delle sedi in cui sono collocati "Gli Alberi Gentili di Onnon". I messaggi più significativi inviati nella Posta di Onnon tramite e.mail (lascacchieradionnon@gmail.com), verranno pubblicati nel Calendario dell’Avvento, dal 01 dicembre al 25, votati e donati a persone che in questo momento possono ricevere conforto da un gesto gentile. Raffaella Candoli