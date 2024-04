La Settimana Cesenate. Una mostra per ricordare

Un grande evento atteso da tutta la città. Era la Settimana Cesenate, o ’la Mostra’ come era chiamata dalla gente di Cesena, non solo un importante contenitore di attività economiche, ma anche ambito di promozioni culturali, rappresentazione di mutamenti del costume e di incontro di popolo. Per ripercorrere la storia dell’evento, sabato alle 17.30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica ’La Settimana Cesenate - fotostoria di un evento lungo ’quarantaquattro’ anni. Parte prima (13 aprile – 10 maggio). La storia, la politica, il mondo della scuola e del lavoro’.

L’evento sarà introdotto dall’assessore alla cultura Carlo Verona. La settimana Cesenate per tanti anni è stato il maggior evento di partecipazione popolare e di caratterizzazione della vita cittadina. Prese il via nel lontano 1933 con lo scopo di promuovere l’economia locale dopo la grave crisi del 1929, ma fu soprattutto un momento di forte caratterizzazione propagandistica del regime fascista. Fu sospesa nel 1939 con l’inizio del conflitto mondiale. La ripresa della ’Settimana’ ebbe luogo nel 1949. L’ultima edizione si tenne nel 1985. Le foto esposte sono state messe a disposizione quasi esclusivamente da Gian Luca Zangheri gestore dell’Archivio Zangheri - Cesena, mentre il materiale relativo all’anteguerra proviene dagli archivi della Malatestiana e dalla biblioteca comunale di Forlì, nonché dal volume redatto da Giorgio Vicini. Le immagini proposte mostrano l’evoluzione dei consumi e delle tecnologie, della commercializzazione e delle metodiche di produzione comprese le relative attrezzature. Per quanto riguarda il comparto agricolo la Settimana Cesenate ha certificato il passaggio da un’agricoltura quasi medievale ad un settore economico sviluppato e proiettato verso il futuro. Lo spettacolo e lo sport, come rappresentato da una parte delle foto, hanno primeggiato alla ’Mostra’.