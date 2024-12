La stagione del teatro moderno parte con le parole di Vera Gheno

Al teatro comunale di Cesenatico si apre il sipario sulla rassegna di Teatro Moderno con lo spettacolo della sociolinguista Vera Gheno. L’appuntamento è domani alle 21, quando andrà in scena "Immaginare futuri con le parole" e la protagonista darà vita ad un incontro tra i grammamanti e i grammarnazi. I grammamanti sono coloro che amano la lingua in modo non violento, la studiano e così comprende di doverla lasciare libera di mutare a seconda delle evoluzioni della società, cioè degli usi che le persone ne fanno parlando ogni giorno. Essere grammarnazi significa invece difendere la lingua chiudendosi dentro a una fortezza di certezze tanto monolitiche quanto quasi sempre esili; chi decide di abbracciare la filosofia grammamante, invece, non ha paura di abbandonare il linguapiattismo, ossia la convinzione che le parole che usiamo siano sacre, immobili e immutabili. Perché per fortuna, malgrado la volontà violenta di chi le vorrebbe sempre uguali a loro stesse, le parole cambiano; alcune si modificano, altre muoiono, ma altre ancora, nel contempo, nascono. E tutto questo dipende da noi, perchè non c’è nessuna Accademia che possa davvero prescrivere gli usi che possiamo farne, siamo noi a deciderlo e permettere il cambiamento. I biglietti sono in prevendita su vivaticket (10 euro più prevendita in loggione; 15 euro più prevendita in platea e palchi); la biglietteria del teatro aprirà il giorno giovedì alle 19.30. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando allo 0547 79274, visitando il sito teatrocomunalecesenatico.it, inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it, oppure recandosi all’ufficio Cultura e Teatro in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria.

g.m.