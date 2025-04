La storia di Sinner al River 22

La biblioteca comunale ’Walter Toni’ nell’ambito del progetto “Be Active. Giovani in Biblioteca” in maggio propone due presentazioni di libri che saranno anche l’anteprima della rassegna estiva. Gli eventi realizzati in collaborazione con River 22 Sporting Club sanciscono l’avvio della collaborazione con il centro sportivo, che si concretizzerà anche con la realizzazione di un punto lettura in palestra con libri forniti dalla biblioteca.

Venerdì alle 18 al centro sportivo presentazione del libro ’Jannik Sinner. Fenomenologia di un talento straordinario’ (edito da Diarkos) con l’autore Riccardo Crivelli, giornalista della Gazzetta dello Sport. Con questo libro su Sinner, Crivelli racconta in modo intimo e coinvolgente, l’ascesa del giovane fenomeno del tennis italiano, destinato a riscrivere la storia di questo sport.