"La vita è diventata più difficile"

Domenica Maresca ha 30 anni ed è una mamma single. "I disagi giovanili sono aumentati sicuramente. Siamo molto e troppo informati e i social incidono sui disagi giovanili. Ad esempio quando scorri i social è facile imbattersi in link che ti chiedono: ’ti ritrovi in questo disturbo’? ’Soffri di ansia?’. E poi adesso la vita è più difficile, è tutto più veloce e frenetico, non ci sono pause, non ci sono momenti in cui ci si ferma per respirare e riposarsi. I giovani, ma anche gli adulti, soffrono di più di ansia e depressione. Non credo che andare dallo psicologo sia una moda, ma è piuttosto una necessità. Lo psicologo dovrebbe diventare gratuito e dovrebbe essere fornito dal servizio sanitario come il medico di base".