"La vita va vissuta fino in fondo"

Don Pasquale Gentili elogia la vita. "La vita è prima di tutto una cosa bella, bellissima, e vale la pena di essere vissuta fino in fondo. Ma la vita è soprattutto relazione e quando le relazioni vengono meno è difficile che una persona si senta viva. Le relazioni ti tengono vivo. Ho conosciuto persone che non volevano più vivere e mi sono sentito di rispettarle, prima di giudicarle. Credo che ci voglia rispetto, rispetto per i pareri diversi o lontani da noi. Prima ancora di decidere se ci debba essere o meno una legge sul fine vita, bisogna conoscere le situazioni che ci circondano. Conosco anche persone che vivono una vita difficilissima e nonostante questo riescono ad avere relazioni con altri essere umani, e dalle belle relazioni deriva il coraggio di vivere, talvolta, purtroppo, nella malattia".