Ladro colto in flagrante, fugge in auto e si schianta contro un palo

Dieci persone sono state denunciate a piede libero per vari reati, nel corso dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico, con l’impiego di militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle Stazioni. Un 30enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine, è finito nei guai al termine di un maldestro furto. Quando i titolari dello storico ristorante della "Gnaffa" di Sala hanno sentito dei rumori strani nel cuore della notte, hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti immediatamente. Il ladro si è dato alla fuga a bordo di un’Audi con targa straniera, la pattuglia lo ha inseguito e la corsa dell’Audi si è conclusa contro un lampione. Il 30enne è fuggito a piedi, ma essendo l’autovettura da tempo nelle sue disponibilità, è stato identificato e denunciato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’ingente refurtiva del valore di 6mila euro, consistente in 400 pacchetti di sigarette, alcolici, bevande e denaro contante del fondo cassa, è stata restituita al proprietario. Il ladro è stato anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di una modica quantità di cocaina che deteneva per uso personale. Nel corso dei servizi i carabinieri hanno denunciato una persona che non ha rispettato il foglio di via obbligatorio, due per porto abusivo di armi perché trovate in possesso di un taglierino e un coltello a serramanico, un uomo clandestino, quattro persone per guida in stato di ebbrezza alcolica con valori etilici variabili tra 0,88 e 2,86 grammi litro, e una per guida con patente revocata.

g.m.