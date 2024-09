L’alto Savio è a cavallo con la scuderia Elegantica

L’Alto Savio è a cavallo. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha presenziato all’evento organizzato dalla Scuderia Elegantica Training Center. "Questa scuderia, che si è stabilita sul territorio qualche anno fa, accoglie circa un centinaio di cavalli di proprietari sia europei sia mediorientali, in particolare provenienti dal Kuwait, dal Qatar e dagli Emirati Arabi. I cavalli ospitati sono prevalentemente da monta e da esibizione. La scuderia, infatti, partecipa ogni anno a molte competizioni nazionali, europee ed internazionali, portando a casa numerose medaglie e svariati premi. I proprietari della scuderia sono i fratelli Enrico e Nicola Mearelli che, insieme a Filippo, Davide e a tutto il loro team, garantiscono agli equini la possibilità di allenarsi nella maniera migliore - spiegano il sindaco Spighi e l’assessore Lusini – L’evento ha visto la partecipazione di un centinaio di persone esperti del settore". "Siamo profondamente orgogliosi di ospitare sul nostro territorio iniziative di così alto calibro, come quella di Elegantica Traning Center – dice Spighi – Non solo per l’evento in sè, ma anche per il costante impegno e la dedizione che il team Elegantica mostra ogni giorno. Il loro lavoro quotidiano per mantenere uno standard di allevamento di estrema qualità, riconosciuto a livello mondiale, è una vera e propria eccellenza". "La presenza di Elegantica all’interno del nostro territorio comunale - sottolinea Lusini - è qualcosa di molto prestigioso. In Italia sono quattro le scuderie di questo tipo, con cavalli così importanti. La ricaduta sul nostro territorio è molto forte".

gi.mo.