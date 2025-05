L’appello di un 11enne: "Ridatemi la mia bici, me l’ha regalata nonno"

Di ladri di biciclette ce ne sono purtroppo tanti, ma c’è chi spera che ve ne sia qualcuno che abbia anche un cuore. Una delle loro recenti vittime è, un ragazzino di 11 anni, residente nel centro di Cesenatico, al quale sabato notte hanno rubato una Graziella di colore grigio che gli aveva regalato il nonno.

Lui lancia un appello: "E’ una bicicletta che non ha un valore economico alto, ma per me ha un valore affettivo ed inoltre la utilizzavo tutte le mattine per andare alla scuola media. Me l’hanno rubata in viale De Amicis vicino all’incrocio con via Anita Garibaldi".

Se qualcuno vede la Graziella grigia o se il ladro vuole tornare sui suoi passi, può chiamare la zia del ragazzo al 347 7245967.