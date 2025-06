L’associazione tiene viva la memoria del civismo di Sergio Gridelli

La passione per la cosa pubblica, la dedizione al volontariato, l’amore per la propria città, il talento nella comunicazione in tutte le sue forme e un tocco di genio. Sono le caratteristiche di Sergio Gridelli scomparso a 61 anni il 23 luglio 2023, che fu sindaco per due anni e mezzo per la prima volta dal 29 aprile 1994 al 1995, succedendo a Mauro Bertozzi, il sindaco morto per un male incurabile e lui era il suo vice. Poi si presentò con una lista civica di area di centro sinistra e vinse le elezioni diventando sindaco il 23 aprile 1995 fino al 1999 quando il mandato di primo cittadino durava quattro anni e poi il terzo mandato dal 13 giugno 1999 fino al giugno 2004, il primo con l’elezione diretta del sindaco.

L’associazione Sergio Gridelli Odv, è stata fondata da un gruppo di amici e collaboratori che ne hanno condiviso ideali e visione. Alla guida è stato eletto Cesare Gridelli, fratello di Sergio, affiancato dal vicepresidente Franco Nini Gozi. Segretaria Mariaelena Forti, tesoriera Silvia Bolognesi e coordinatore delle attività Luca Menegatti. L’associazione nasce con l’intento di proseguire idealmente il cammino intrapreso da Sergio Gridelli, che, lasciata la politica nel 2004, contribuì come cittadino attivo, professionista della comunicazione e promotore di iniziative civiche.

La nuova realtà intende promuovere progetti, eventi, conferenze e momenti di confronto dedicati alla cultura della comunicazione, alla cittadinanza attiva e al volontariato, con un’attenzione particolare ai giovani impegnati in questi ambiti. Un ulteriore obiettivo è la valorizzazione della memoria storica e civica della città, attraverso la cura, l’archiviazione e la catalogazione di materiali e pubblicazioni legati a Savignano sul Rubicone e al territorio del Rubicone. La prima edizione delle "Giornate di Studio Sergio Gridelli", svoltasi nel 2024 presso la chiesa del Suffragio di Savignano, ha visto la partecipazione di esperti dei settori media, comunicazione e volontariato. I soci fondatori dell’associazione sono: Marta Baldacci, Renzo Bizzocchi, Silvia Bolognesi, Pierino Buda, Luigi "Gigi" Contardi, Mariaelena Forti, Cristina Francioni, Alice Gridelli, Cesare Gridelli, Roberta Massi, Luca Menegatti, Pier Franco Nini Gozi, Eleonora Papa e Mario Pasqualotto. In questi primi mesi di attività, l’associazione è già al lavoro per l’organizzazione dell’edizione 2025 delle "Giornate di Studio Sergio Gridelli". Dice il presidente Cesare Gridelli, fratello di Sergio: "Non si tratta di celebrarlo, ma di raccoglierne l’eredità e tradurla in azioni concrete".

Ermanno Pasolini