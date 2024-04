L’automedica appiedata: "Sporgeremo denuncia"

L’Ausl Romagna è intenzionata a sporgere denuncia contro ignoti dopo che lunedì pomeriggio una sua automedica, con a bordo medico e specializzanda, che si era appena messa in moto in direzione Gambettola, dove era stata richiesta per prendere visioni di un cardiopatico, poi trasportato al Bufalini da un’ambulanza, ha forato la gomma a causa dei chiodi nuovamente seminati in via San Cristoforo, lasciando appiedati i due sanitari e provocando la grave interruzione di pubblico servizio.

Le automediche sono i mezzi di trasporto che si attivano in caso di emergenza e possono coadiuvare le operazioni dell’ambulanza oppure, in alcuni casi, sostituirla del tutto.

Quelle in dotazione nel territorio cesenate sono state spostate al Prime Center dell’istituto oncologico romagnolo in via San Cristoforo da fine gennaio 2023.

"È la prima volta che un nostro mezzo fora la gomma da quando le automediche sono al Prime Center – dichiara Maurizio Menarini,direttore dell’Unità centrale operativa 118 ed Emergenza territoriale Romagna – e l’episodio ha creato un disservizio importante, anche se il paziente verso cui il mezzo si dirigeva è stato regolarmente trasportato dall’ambulanza al Pronto Soccorso del Bufalini senza subire danni dal mancato arrivo del mezzo di soccorso. Sporgeremo in ogni caso denuncia. Il fatto che da anni in via San Crisotoforo si verifichino ripetutamente fatti del genere preoccupa e speriamo si intervenga contro i vandali in modo risolutivo".

"La foratura dell’automedica è l’ennesimo episodio di una lunga serie. Quando vennero spostati questi mezzi al Prime Center Ior - mette in luce il sindaco Enzo Lattuca – informammo l’Ausl della situazione di via San Cristoforo e dei suoi trascorsi. Teniamo costantemente monitorata la situazione e le indagini sullo spargimento di chiodi e spuntoni in via San Cristoforo non si sono mai interrotte".

In passato sono state molteplici le denunce presentate dai malcapitati automobilisti finiti vittima di forature e sino ad oggi, nonostante i ripetuti sforzi prodotti, non è ancora stato identificato il colpevole (o i colpevoli), anche se si ritiene che ad agire sarebbe una persona con disturbi mentali, tuttavia riuscita ad agire ripetutamente senza che si sia riusciti a coglierla in flagrante. In passato, grazie ai fitti pattugliamenti effettuati della polizia locale, il fenomeno si era stoppato per poco più di un anno, ma poi è ripreso e la preoccupazione ora è salita perché i mezzi di soccorso sanitari transitano ripetutamente in quella strada avendo sede nella medesima via.