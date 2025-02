L’Avis continua a crescere. Oltre 300 donatori attivi

Si è tenuta, nella sede della sezione comunale Avis, a San Piero in Bagno, l’assemblea annuale degli associati. Dieci gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del bilancio consuntivo 2024, ratifica del bilancio preventivo 2025, premiazione soci benemeriti. A breve si riunirà il nuovo consiglio direttivo per l’assegnazione dei relativi incarichi. Oltre ai donatori Avis di San Piero, presenti vari ospiti, tra cui rappresentanti Avis di Forlì, di Cesena, la dottoressa Paola Pieri, il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi, il presidente della Bcc di Sarsina Mauro Fabbretti, il titolare dei supermercati Baccini Giuseppe "Pino" Baccini, il rappresentante della società Ustec di S. Piero Massimo Mariani.

"Nel 2024 il totale delle donazioni è stato di 726, donatori attivi 347, nuovi donatori 30, che ringraziamo sentitamente – sottolinea il presidente Avis di S. Piero, Giuseppe Pretolani –. E’, altresì, doveroso ringraziare i partecipanti all’assemblea e tutti i soci donatori per il loro gesto solidale verso la comunità intera. Ringraziamo anche Lo Gnomo Goloso di San Piero per il buonissimo buffet". "Per noi, il 2024 è stato un anno particolare – ha aggiunto Pretolani –, in quanto, a seguito di lavori di ristrutturazione ai locali Avis, situati nella struttura ospedaliera di San Piero, abbiamo dovuto operare per qualche mese presso quella di Mercato Saraceno. Ma i numeri sono stati egualmente molto soddisfacenti. Nella mia relazione ho elencato anche gli innumerevoli impegni, collaborazioni, contributi da parte della nostra associazione di volontariato, che è sempre più attiva nel territorio".

Gilberto Mosconi