L’Avis premia i suoi donatori. Riconoscimenti per 96 soci

L’Avis di Savignano sul Rubicone durante un momento informativo al ristorante Villa delle Rose a Canonica di Santarcangelo, presenti il sindaco Nicola Dellapasqua, il comandante dei carabinieri di Savignano Salvatore Pagano e il presidente di RomagnaBanca Corrado Monti e il presidente provinciale Avis Lino Morgagni, ha premiato 96 soci per le donazioni effettuate. Sono stati 34 con 8, 24 con 16 e 13 con 24. Ben 16 i premiati con diploma e benemerenza in oro per 50 donazioni: Stefano Amaduzzi, Arianna Bazzocchi, Gianluca Bertozzi, Edgardo Mariano Branducci, Monia Dellapasqua, Davide Domeniconi, Andrea Gasperoni, Roberto Gidiucci, Manuele Lessi, Daniele Morgana, Roberto Nini, Daniela Paganelli, Barbara Rigoni, Miriam Sapignoli, Claudia Savini e Milena Tognacci. Per 75 donazioni due i soci premiati con diploma e benemerenza in oro con rubino: Raffaele Beleffi e Giuliano Magnani. Per 100 donazioni 3 i premiati con diploma e benemerenza in oro con smeraldo: Angela Chiarini, Matteo Galassi e Marcello Stura. Sono stati 4 i soci premiati per 120 donazioni e oltre con diploma e benemerenza in oro con smeraldo: Alberto Amadori, Giovanni Torri, Giancarlo Zanetti e Augusto Tosi. Ha detto Giancarlo Zanetti: "Ho iniziato a donare sangue a 41 anni nel 1996 perchè prima ero sempre fuori in giro per lavoro e quando ho potuto capire l’importanza di donare sangue ho iniziato e in quasi 30 anni sono arrivato a 160 donazioni e oggi a 70 anni non posso più donare. Però seguo sempre l’attività dell’Avis". Ha continuato Alberto Amadori: "La prima donazione risale al 30 settembre 1979 sulla autoemoteca in piazza Borghesi a Savignano sul Rubicone. Mi dispiace solo di avere dovuto smettere un po’ in anticipo rispetto all’età. Però sono sempre vicino all’Avis". Ha concluso Augusto Tosi, presidente dell’Avis di Savignano per sedici anni, quattro mandati: "Sono donatore dal 1987 e la prima volta mi venne a cercare a casa Arnaldo Bossari che allora era presidente della sezione di cui è stato il fondatore nel 1977. Ho sempre donato plasma e piastrine e mi dispiace che adesso non posso più donare perchè ho compiuto 70 anni".

Ermanno Pasolini