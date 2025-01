Lavori in via Fontanazza II. Molari: "Ora il lavatoio"

Sono terminati i lavori di sistemazione idraulica forestale e della regimazione delle acque di via Fontanazza II, nel Comune di Montiano, con un’area di intervento che si estende al di sopra del manufatto esistente in mattoni a sostegno del terreno. La Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dallo studio di ingegneria Mirco Spignoli di San Piero in Bagno con un finanziamento della struttura commissariale di 500mila euro. Il sindaco di Montiano Fabio Molari spiega la situazione attuale dei lavori di ripristino della zona.

"Il prossimo intervento riguarderà – dice – la cosiddetta ’Fontanaccia’, con vicino il lavatoio, un manufatto storico dove le donne prima della seconda guerra mondiale e anche dopo, andavano solitamente a lavare i panni, soprattutto quando si trattava di lenzuoli e coperte. E poi era una zona di gioco per noi bambini, ed è sempre stato un punto di ritrovo per le nostre mamme, nonne e per noi".

I lavori? "Abbiamo recuperato tutti i pezzi che componevano fontana e lavatoio e che erano stati portati via dalle frane scese da monte. Attraverso il contributo dell’art bonus abbiano ottenuto 20mila euro, grazie all’interessamento di Romagna Acque e Unica Reti, a febbraio inizieranno i lavori di ricostruzione per portare quel luogo allo splendore di un tempo. Il costo dell’opera sarà sicuramente maggiore e speriamo di trovate qulache altro finanziamento. Contiamo di finire l’intervento prima dell’estate per inserire fontana e lavatoio come tappa turistica".

Perché il recupero della fontana è stato uno dei suoi obiettivi? "In questo luogo di memoria siamo già intervenuti pochi mesi dopo la mia prima delle quattro elezioni a sindaco nel 2009. E’ per me un posto ricco di ricordi: i giochi, le avventure nel territorio, l’acqua fresca e potabile che nei caldi giorni estivi mi mandavano a prendere i miei genitori con una sporta di bottiglie e un piccola bicicletta. Vorrei che diventasse un luogo di bellezza di Montiano anche se un piccolo comune come il nostro deve sempre combattere con le risorse economiche".

La situazione di Montiano dopo la terribile alluvione di maggio 2023? "Stiamo riasfaltando le strade, cerchiamo di mettere in sicurezza il nostro territorio. Le frane, in parte sono state sistemate e le quattro che restano contiamo di ripristinarle entro quest’anno. In tutto il costo sarà di circa un milione di euro, una somma che ci è stata messa a disposizione dalla struttura commissariale".

E’ vero che lei in questo suo quarto mandato ha un obiettivo ben preciso? "Vorrei che Montiano e tutto il territorio comunale diventassero un luogo dove è sempre più bello vivere".

