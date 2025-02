Le sonorità di Isak Suzzi questa sera live a Jazzamore

Gli amanti della musica americana e folk non vorranno perdere l’occasione di vedere Isak Suzzi esibirsi dal vivo a Jazzamore questa sera alle 21. L’appuntamento segna il primo concerto di una serie che promette di essere un viaggio emotivo attraverso la musica e le storie di questo eccezionale artista. Isak Suzzi non è solo un cantautore; è un vero narratore la cui musica si dipana tra americana, country, e tex-mex, creando un tessuto sonoro unico che esplora la malinconia delle ballate insieme a canzoni ritmate piene di speranza. Ogni performance è un viaggio che parte dalla natura selvaggia che lo circonda, fonte di ispirazione per la sua musica e per i suoi testi carichi di storie personali e universali. Autodidatta fin da giovane, Isak ha iniziato a suonare la chitarra a 12 anni, muovendo i primi pass in una casa di campagna immersa nel bosco. La sua carriera ha visto l’apertura di concerti per artisti del calibro di Devendra Banhart e Hugo Race. Il suo ultimo album, “Black Rebel Wolf”, è un viaggio emotivo che evoca i paesaggi sonori dell’ovest americano, ricevendo elogi per la sua profondità e la capacità di toccare temi intensi come l’amore, la speranza e la liberazione dal negativismo. Info allo 0547.1796794.