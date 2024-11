Le suore francescane un supporto importante da 125 anni in riviera

Nel 125esimo anniversario della presenza delle suore francescane a Cesenatico, oggi, alle 17, verrà celebrata dal vescovo Douglas Regattieri una messa in San Giacomo. Le Suore Clarisse Francescane Missionarie del Santissimo Sacramento sono una presenza importante e preziosa, in quanto per molti anni hanno mantenuto la scuola materna in via Mazzini. La loro missione continua attraverso l’accoglienza presso i locali della loro casa di mamme con figli in difficoltà. Seguirà un momento conviviale al Centro San Giacomo.