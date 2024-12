L’educazione finanziaria per duecento studenti

Anche quest’anno RomagnaBanca Credito Cooperativo e BCC Sarsina hanno aderito con il progetto “GLHF – Good Luck Have Fun” alla 7° edizione deI “Mese dell’Educazione Finanziaria”, l’iniziativa governativa in programma quest’anno nel mese di novembre e coordinata dal “Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria” con la finalità di accrescere in Italia in maniera trasversale le competenze di base su tematiche finanziarie, assicurative e previdenziali che ci vedono fanalini di coda in Europa. Un progetto coordinato dalla Federazione Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna che ha unito più realtà cooperative del territorio, accumunate dalla missione di “fare la differenza” supportando le scuole nella preparazione dei giovani a un futuro migliore, consapevoli delle proprie scelte finanziarie. Lo scorso 28 novembre al Teatro Verdi di Cesena, il secondo evento in presenza patrocinato dal Comune di Cesena in cui sono stati coinvolti 200 studenti degli istituti Marie Curie di Savignano sul Rubicone, Istituto Leonardo da Vinci di Cesenatico, Liceo Scientifico Righi – Sede staccata di Bagno di Romagna e dell’Istituto Tecnico Marconi di Sarsina.