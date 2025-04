Legambiente, torna ’Spiagge e fondali puliti’

In riviera torna ’Spiagge e Fondali puliti’, la campagna di Legambiente giunta alla sua trentacinquesima edizione, dedicata alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste e gli arenili italiane. L’appuntamento di Cesenatico é in programma questa mattina, alle 10 sulla spiaggia libera di Ponente, nella zona in prossimità del Windsurf Club di Cesenatico in piazza Magellano, al termine di via Magellano, la strada di Atlantica e del Circolo tennis Anselmo Godio. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e il motto è "Spiagge pulite? Pinzaci tu". I volontari dell’associazione ambientalista porteranno tutto l’occorrente per i cittadini che vorranno contribuire a pulire la spiaggia. Nei sacchi dei volontari finiranno mozziconi di sigaretta, cannucce, pezzi di plastica, stoviglie usa e getta e tanti altri rifiuti che, purtroppo, continuano ad inquinare le nostre coste. Sono tanti gli appuntamenti organizzati da Legambiente su tutto il territorio nazionale e anche all’estero nell’ambito della campagna Clean up the Med, dove la colonna portante è rappresentata sempre dalle volontarie e dai volontari, impegnati giornate intere a ripulire l’ambiente dai rifiuti, lanciando un importante messaggio di tutela e salvaguardia delle risorse naturali. A fronte di tali lodevoli iniziative, ci sono però ancora tanti frequentatori delle spiagge molto maleducati e insensibili. E sono queste le persone da sconfiggere.

g.m.