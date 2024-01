Legname nell’alveo dei fiumi. Tutte le regole per la raccolta

Si rinnova, anche per tutto il 2024, l’autorizzazione alla raccolta della vegetazione che viene trasportata dalle piene e depositata nell’alveo dei corsi d’acqua e nelle aree demaniali limitrofe dei seguenti corsi d’acqua: Savio, Borello, Rubicone, Pisciatello e loro affluenti e rii minori. Si tratta di un efficace contributo per contrastare i rischi provocati dalla vegetazione che viene trasportata dalle piene invernali e depositata nel letto dei fiumi e nelle aree demaniali circostanti. I cittadini che, riscontrata la presenza di legna nel tratto di un corso d’acqua, intendano rimuoverla per utilizzo personale, possono farlo comunicando l’avvio dell’attività di raccolta all’Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena – Sede Cesena e per conoscenza al Comune di Cesena. Nella comunicazione devono essere indicati il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo e numero di telefono; il corso d’acqua, la località e il tratto interessato, con specifica della lunghezza in metri o estensione areale; il periodo in cui si svolgerà la raccolta.

La modalità di raccolta individuale dovrà essere esclusivamente per uso familiare (personale e domestico) e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: il prelievo deve riguardare legna fluitata già sradicata (è escluso il taglio di piante morte, secche o deperienti in piedi o adagiate, ma ancora radicate) per un quantitativo non superiore a 250 quintali annui, e deve essere finalizzato all’autoconsumo senza fini di lucro; l’attività può essere svolta con l’ausilio di mezzi di trasporto utilizzando esclusivamente la viabilità e gli accessi già presenti senza comportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi e, comunque, senza accedere all’alveo con i mezzi a motore. Per l’accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate le piste e strade esistenti e non dovrà essere assolutamente alterato lo stato dei luoghi. Il taglio delle piante cadute, per ridurne le dimensioni, potrà essere eseguito unicamente mediante motosega o altro strumento di taglio manuale. La raccolta del legname dovrà comprendere anche l’allontanamento della ramaglia connessa. Tutte le attività inerenti e conseguenti la raccolta saranno a totale carico di coloro che eseguono la raccolta medesima. Sul sito del Comune di Cesena è reperibile la modulistica da compilare.