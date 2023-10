Lezioni teoriche e prove in spiaggia all’Academy dei cercatori d’oro

Questi sono gli ultimi giorni in cui è possibile iscriversi alla "Academy" di Detector Shop, la prima scuola di formazione in Italia riservata agli appassionati di metal detector. Dopo la prima sessione organizzata lo scorso mese di marzo a Villa Caprile di Pesaro, l’Academy farà tappa domani a Cesenatico, sede ufficiale di Detector Shop e scenario, ormai tradizionale, del "Garrett Contest", la più importante gara europea di metal detecting che si svolge ogni anno a primavera sulla spiaggia prospiciente piazza Andrea Costa.

Il corso, seguito dall’esperto ricercatore Leonardo Ciocca e da Luca Alpini, responsabile tecnico del centro di assistenza di Detector Shop, prevede lezioni teoriche in aula nella sede logistica di Securitaly, e simulazioni pratiche che verranno effettuate sulla spiaggia di Cesenatico. Dalle spiegazioni tecniche alle differenti tipologie di ricerca, dalle norme ai permessi che, da sempre, governano questa disciplina, l’Academy punta a formare i ricercatori del domani, spiegando anche l’approccio ambientalista di un hobby che, se interpretato con i giusti principi, oltre a consentire di ricercare metalli preziosi, rappresenta un prezioso alleato nella salvaguardia delle risorse naturali. Il corso è consigliato sia ai principianti che agli appassionati più esperti, i quali, oltre ai fondamenti tecnici, intendono perfezionare le loro conoscenze sulla ricerca in spiaggia. A tutti gli allievi accreditati verrà consegnato un "welcome pack" con alcuni gadget di Detectorshop e, al termine, verranno distribuiti gli attestati di partecipazione.

g.m.