L’hotel trova ’La Pace’ con tre nuovi proprietari

L’hotel La Pace di via Lungo Savio, 4, a Bagno di Romagna, a seguito di asta giudiziaria, svoltasi presso il Tribunale di Forlì, è stato aggiudicato a una cordata di tre acquirenti residenti in Valle del Savio, per un importo di oltre 500.000 euro. Un’asta giudiziaria (secondo tentativo) derivata a seguito di difficoltà finanziare da parte del proprietario. Si tratta di una struttura nata nel secolo scorso col nome di Albergo Savio, poi successivamente cambiato in hotel La Pace. Una struttura che, nel corso dei decenni, ha visto alternarsi vari proprietari e alcuni ammodernamenti, ristrutturazioni, ampliamenti.

L’ hotel La Pace, 3 stelle, si sviluppa su quattro piani fuori terra e un piano interrato, corredato altresì da corte esclusiva. Dispone di 49 camere, di cui 24 al primo piano e 25 al secondo, oltre al ristorante e altri locali di servizio. Ora, nella struttura ricettiva di via Lungo Savio trovano alloggio vari lavoratori impegnati nella realizzazione del metanodotto che dalla Toscana aretina passa poi anche nella contigua alta Valmarecchia riminese e poi devìa in Valle Savio tra Sarsina e Mercato Saraceno, per andare ad attraversare la pianura romagnola e proseguire per il territorio emiliano.

Nuova vita ora per l’hotel La Pace? In loco, si augurano la piena ripresa, prima possibile, dell’attività della struttura, che, a sentire qualche voce, potrebbe andare anche verso un cambio di destinazione. Infatti, c’è anche chi parla che potrebbe essere riconvertita in residenza sanitaria assistenziale o in struttura similare. Ma, al momento, nessuna decisione. Siamo ancora appena dopo l’acquisizione dell’immobile.