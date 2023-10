L’intelligenza artificiale al centro. Olidata partecipa al Gitex di Dubai

Il Gruppo Olidata porterà l’eccellenza italiana al Gitex di Dubai che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre. Giunta alla sua 43esima edizione, la fiera avrà come tema centrale l’intelligenza artificiale. Ci saranno convegni, dimostrazioni pratiche e occasioni di networking, confrontandosi con le tecnologie più all’avanguardia del momento.

Ci saranno tre prodotti innovativi e strategici per settori chiave: sanitario, infrastrutturale e difesa. Verrà presentato in anteprima un avanzato sistema di interfaccia per centrali operative e centri di monitoraggio in tempo reale: un tavolo touch di dimensioni significative, interamente gestito dal software Safemind, una soluzione sviluppata direttamente da Sferanet, società del Gruppo Olidata. Questo sistema è alimentato da algoritmi di intelligenza artificiale sofisticati che permettono una serie di funzioni analitiche e di monitoraggio altamente specializzate. Tra le numerose funzioni del software c’è la capacità di eseguire screening avanzati per identificare e tracciare in tempo reale emergere di focolai epidemici, utilizzando modelli predittivi e analisi di dati geospaziali. Inoltre, il software può geolocalizzare aree contaminate, fornendo dati cruciali per la gestione delle emergenze ambientali. Safemind non si ferma a questo, in quanto può integrarsi con le reti di videosorveglianza esistenti, fornendo un quadro situazionale in tempo reale. Utilizzando tecniche avanzate di analisi video e riconoscimento di pattern, il sistema può identificare comportamenti sospetti o anomalie, fornendo agli operatori informazioni cruciali per la presa di decisioni rapide e informate.

In ambito difesa, Safemind è in grado di incrociare i dati di videosorveglianza con altre fonti di informazione relative alla sicurezza pubblica, come schede di persone ricercate, registri di veicoli sospetti e dati geospaziali. Questo permette una gestione completa degli eventi, dalla prevenzione alla risposta alle emergenze, ottimizzando l’allocazione delle risorse di sicurezza e migliorando la coordinazione tra le diverse agenzie governative.

Avanguardia, innovazione, sguardo al futuro sono elementi fondamentali per il Gruppo Olidata, e per questo tra le innovazioni di punta spicca un dispositivo dalle dimensioni contenute, paragonabi li a quelle di un tablet, ma dotato di funzionalità estremamente avanzate. Integrando una telecamera ad alta qualità e sfruttando algoritmi sofisticati per l’analisi del suono, questo dispositivo è in grado di isolare specifici suoni ambientali anche in contesti di assembramenti o elevato rumore di fondo, comportandosi come un radar dello spettro sonoro. La sua tecnologia è talmente avanzata da poter rilevare la presenza di un drone, notoriamente silenzioso, fino a una distanza di quattro chilometri. Questa caratteristica lo rende uno strumento ideale per le forze di polizia e gli organi di difesa, offrendo una capacità di monitoraggio e rilevamento senza precedenti. Grazie all’uso di algoritmi di machine learning e analisi spettrale, il dispositivo può identificare e segnalare potenziali minacce con un grado di precisione e tempestività che lo pone all’avanguardia nel campo della sicurezza.

Le soluzioni innovative proposte si arricchiscono, inoltre, della presentazione di un sistema operativo progettato per rendere inviolabili i dati, oggi sempre più al centro di furti o utilizzi impropri.

Tutti i prodotti sono sviluppati e assemblati in Italia, secondo la filosofia del Gruppo Olidata che vuole riportare il Paese ai vertici dello sviluppo digitale, creando un campione nazionale di riferimento per l’intero settore.