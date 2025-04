"Lo Spring break è un’idea giusta"

Lorenza Prati è preside del liceo scientifico Righi. "Secondo me la prima cosa utile da fare sarebbe cambiare la delibera del 2012 che dice che la scuola deve iniziare il 15 settembre e finire il 6 giugno, con 205 di giorni di lezione. Quest’anno, per rispettare la delibera, siamo andati a scuola il 23 dicembre. Introdurre un periodo di sospensione in primavera potrebbe essere una proposta interessante. Ma le nostre scuole non sono adeguate per fare lezione quando è troppo caldo. Andare a scuola fino a giugno inoltrato diventa impossibile da noi. Iniziare prima a settembre potrebbe essere una proposta da valutare e studiare. Una interruzione più lunga in primavera, poi, è un aiuto per gli studenti".