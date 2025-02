Luci a Villalta e in via Carlona, così le periferie si illuminano

Più luce anche nelle periferie. L’amministrazione comunale porta avanti il progetto di riqualificazione della pubblica illuminazione. In questi giorni sono in corso i lavori per l’installazione delle nuovi luci alla rotonda del Mulino di Villalta, all’incrocio con via Cesenatico e via San Pellegrino, dove con un investimento 10mila euro saranno collocati 16 faretti carrabili a led di colore blu in un tratto ad elevata percorrenza.

Nelle prossime settimane partirà un intervento importante su via Carlona, con un investimento di 130mila euro, per il potenziamento della pubblica illuminazione. Saranno rimosse 44 armature e 44 pali vecchi, e sostituiti con 55 nuovi basamenti e sostegni per la linea aerea che verrà creata. Le 44 armature della linea precedente verranno tutte recuperate. Questo intervento prevede una migliore illuminazione della strada, riduzione dei costi di manutenzione, maggiore efficienza energetica e una migliore visibilità per pedoni, ciclisti e automobilisti.

Il sindaco Matteo Gozzoli è soddisfatto di questi interventi, mirati soprattutto ad aumentare il livelo di sicurezza sulle strade anche in orari serali e notturni: "Abbiamo da sempre una grande attenzione verso la pubblica illuminazione e dal 2016 a oggi il lavoro portato avanti è molto importante sia per quanto riguarda l’estetica, rendendo più gradevole le strade, che la sicurezza e la sostenibilità. Gli interventi sulla rotonda del Mulino di Villalta e su via Carlona vanno avanti in questo senso, ascoltando le esigenze della cittadinanza".

