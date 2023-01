Cesena, tre giovani denunciati per detenzione di lunghi coltelli

Un posto di controllo dei carabinieri

Cesena, 30 gennaio 2023 – Tre giovani fermati dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico per normali controlli nelle serate dello scorso weekend sono finiti nei guai per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Un 22enne sottoposto a perquisizione in via Litorale Marina a Cesenatico è stato trovato in possesso di due coltelli da cucina con lame lunghe 11 centimetri. Non ha saputo giustificare il fatto ed è stato denunciato. Un altro giovane di 22 anni, fermato per un controllo stradale a Gatteo, è stato trovato in possesso di coltello lungo 17 centimetri.

Infine un 38enne è incappato in un controllo stradale a Gambettola: sulla sua auto i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico lungo venti centimetri. Anche lui non ha saputo giustificare il motivo del possesso ed è stato denunciato.