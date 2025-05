Macfrut, tante buone ragioni. Le ambasciatrici del benessere: a pranzo con Vezzali e Arcuri

Una buonissima ragione per partecipare a Macfrut? La possibilità di poter dire agli amici di essere stati a pranzo con Manuela Arcuri e Valentina Vezzali. E a quel punto che provino a fare di meglio, se riescono. Ieri l’attrice e l’ex schermitrice pluricampionessa olimpica sono state in effetti tra le protagoniste di ‘Healty Food’ l’arena allestita all’intero della fiera internazionale dell’ortofrutta in programma fino a domani nei padiglioni dell’Expo di Rimini e giunta alla sua 42esima edizione, sotto l’egida di Cesena Fiera. La novità targata 2025 è quella legata all’allestimento di uno spazio dedicato alla promozione dell’importanza di consumare cibo buono e di qualità, a vantaggio della propria salute, di oggi e di domani. Gli incontri sono iniziati col coinvolgimento del professor Francesco Sofi (Università di Firenze-Comitato scientifico Società Italiana Nutrizione Umana) e appunto di Arcuri e Vezzali. Per l’attrice originaria di Latina, non a caso "La frutta e la verdura, preferibilmente se certificate biologico, non mancheranno mai sulla nostra tavola. Adesso che sono mamma, sto cercando di sensibilizzare verso questo tipo di approccio anche mio figlio e credo di essere sulla buona strada. In effetti sono avvantaggiata dal fatto che stiamo parlando di prodotti buoni e salutari. Il mio lavoro è fortemente legato al benessere e all’immagine personale. Da qui l’attenzione verso un’alimentazione sana, pulita e consapevole è sempre stata fondamentale".

Non solo cibo sano, ma anche un’attività sportiva e fisica costante. "Sono sicuramente ingredienti imprescindibili per vivere bene e in salute. Da atleta - ha aggiunto Vezzali col sorriso – posso dire che i regimi alimentari sono legati alle performance e alle gare. Questo non toglie però che la tradizione a tavola, la mia è emiliana, detti ancora le regole al palato e non a caso quando vogliamo mangiare ‘di sostanza’ andiamo da mia madre. Una scelta che ci premia e che tiene viva la tradizione e la cultura del cibo". Dopo le parole, i fatti: lo chef Francesco Vincenzi di Franceschetta58 di Modena ha preparato e servito un piatto composto da insalata di agretti condita con una salsa di agretti, limone e olio al prezzemolo, battuto di rucola, cappero soffiato e tuorlo fermentato. "Un piatto che unisce la stagionalità degli ingredienti con quel tocco di fantasia e tecnica che rendono anche ingredienti relativamente semplici in immersioni di gusto e di forte potere evocativo". Oltre alla longevità c’è poi la trasformazione. Ed è da qui che anche una mela diventa opera d’arte da gustare. Se in più si aggiunge l’estro di Simone Morello uno dei più promettenti chef emiliano romagnoli in circolazione, di Inkiostro di Parma, la magia è servita. Il focus andato in scena al pomeriggio ha visto come ospiti anche il vice campione olimpico di beach volley Daniele Lupo e la showgirl e conduttrice televisiva Matilde Brandi. Oggi si replica. Tra i vari appuntamenti, alle 17 intervento in diretta in collegamento video del vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani.