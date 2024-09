Made in Italy, due corsi con la scuola Cercal

Due corsi gratuiti sul Made in Italy: uno dedicato al calzaturiero a San Mauro Pascoli, l’altro all’abbigliamento a San Giovanni in Marignano. A coordinarli è la scuola del Cercal di San Mauro Pascoli in una doppia proposta formativa sotto il segno dell’alta specializzazione nella moda (Ifts). Entrambi i corsi prevedono 20 posti disponibili per 800 ore di formazione tra aula didattica ed esperienza diretta in azienda. Ai corsi possono prendere parte giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. L’accesso è consentito anche a: persone ammesse al 5° anno dei percorsi liceali o con diploma di 4° anno di IeFP (Tecnico dell’Abbigliamento); persone non diplomate, previo accertamento delle competenze acquisite in percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Il 10 ottobre alle 15.30, presso la sede Cercal in via dell’Indipendenza 12 a San Mauro Pascoli si terrà un incontro di presentazione e di orientamento, aperto a tutti gli interessati. Per il secondo corso martedì 8 ottobre alle 15.30 a San Giovanni in Marignano presso Gilmar si terrà un incontro di presentazione e di orientamento, pure aperto a tutti gli interessati. Informazioni e iscrizioni: Cercal San Mauro Pascoli tel. 0541-932965 (Monia Lomonico) formazione@cercal.org