"Manca il collegamento via bus da San Mauro Pascoli a Santarcangelo e Viserba"

San Mauro Pascoli non ha trasporti scolastici per gli studenti che frequentano le scuole superiori a Santarcangelo e a Viserba. Lo dice Simone Pascuzzi (foto) consigliere comunale per il comune del gruppo di minoranza ’San Mauro Di Nuovo’. Dice Simone Pascuzzi: "Se gli interventi di riqualificazione della scuola Montessori sono praticamente ultimati e partiranno a breve quelli per la costruzione della nuova mensa scolastica, c’è un aspetto non trascurabile del mondo scuola che ahimè puntualmente ogni anno si verifica: la mancanza di collegamento via autobus di San Mauro con le scuole superiori di Santarcangelo e di Viserba".

A San Mauro Pascoli ci sono circa 680 ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 19 anni (dati Istat) che frequentano le scuole superiori sparse sul territorio.

Continua Pascuzzi: "Molti frequentano il centro studi di Santarcangelo e di Viserba con diverse difficoltà ne i trasporti pubblici. Ad oggi l’unico collegamento stabile è alla stazione di Savignano per Santarcangelo, per non parlare di Viserba che ha l’unico tratto collegato a San Mauro Mare, a 7 km dal centro. Ovviamente nessun collegamento da Savignano o per San Mauro Mare. Tutto questo si traduce non solo in un disservizio, ma in un grande problema di promozione dell’offerta culturale scolastica. Scriverò sia a Start Romagna che alla sindaca Luciana Garbuglia affinchè prendano in considerazione questa problematica. Investire nella scuola significa costruire un domani più solido, per tutti. E quando parlo di investimenti non mi riferisco solo alle risorse finanziarie, servono idee, proposte, riflessioni, innovazioni e soprattutto un trasporto pubblico verso i centri studi a noi vicini".

Ermanno Pasolini