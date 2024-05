Maniaco seriale incastrato dalle telecamere, si spogliava davanti alle vetrine dei negozi

San Mauro Pascoli, 8 maggio 2024 - Maniaco seriale incastrato dalle telecamere. Il 24enne, ben vestito, residente in uno dei Comuni della Valle del Rubicone, ha alle spalle diversi episodi simili. L'ultimo alcuni giorni fa a San Mauro Pascoli quando si è fermato davanti alla vetrina di un negozio, con dentro una commessa, si è calato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi mentre sulla strada passava gente, bambini compresi.

Lei ha preso il telefonino, lo ha fotografato e ha chiamato la Polizia Locale. Lui ha immediatamente tirato su i pantaloni ed è scappato e quando è arrivata una pattuglia non c'era più. Si sono messi alla ricerca, senza esito, ma hanno avviato le indagini. La commessa ha detto che lo stesso giovane aveva fatto il medesimo gesto un anno prima e con lei nel negozio c'era un'altra commessa.

Gli agenti hanno inviato le segnalazioni ai vari colleghi dei Comuni vicini che hanno detto che una cosa simile era accaduta anche in altre zone. Grazie pure alle telecamere di videosorveglianza del comune di San Mauro Pascoli, il giovane è stato identificato. E' stato denunciato all'autorità giudiziaria a piede libero per atti osceni in luogo pubblico aggravato per la reiterazione dell'episodio sempre in pubblico.