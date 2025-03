"Manifestano disagio e rabbia"

Maria Giulia Abati dice che i giovani imbrattano i muri per attirare l’attenzione. "Penso che imbrattare i muri sia una cosa indegna. I giovani si comportano così perché pensano che sporcare i muri e sfregiare le nostre bellezze artistiche sia un modo per far sentire la loro voce e attirare l’attenzione dei potenti. Mi dissocio da questi comportamenti e da questo modo di esprimere la propria rabbia e la propria disapprovazione, anche perché così facendo non ottieni niente, ma ottieni solo disappunto. Bisognerebbe, certamente, indagare e capire quali sono le motivazioni vere che spingono i ragazzi a esprimersi in questo modo, ma noi adulti, il più delle volte, non li capiamo perché non esiste un dialogo tra le generazioni".