Masso piomba in strada. Siorata la tragedia

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, in via Matteotti, una strada situata nell’abitato sud di San Piero in Bagno. Un grosso masso, che alcuni hanno stimato in circa 400 chilogrammi, è improvvisamente precipitato da un costone di pietra, situato alle falde del colle di Corzano ed è andato a fermarsi contro la fiancata anteriore di un’auto di un residente, parcheggiata da poco più di 10 minuti in quella via cittadina, dove vi sono delle abitazioni, fermando la sua corsa senza recare, fortunatamente, danno alle persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bagno di Romagna e i Carabinieri di San Piero in Bagno. Ieri, alcuni residenti segnalavano che sul costone, da dove si è staccato il masso, sarebbe necessario installare reti di protezione paramassi e che anche un altro grosso masso, situato vicino a quello già precipitato, pare trovarsi in situazione precaria. In via Matteotti, è prontamente intervenuto il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, che ha disposto la chiusura della strada interessata dalla caduta del masso precipitato in strada. "Per motivi di sicurezza – dice Spighi – abbiamo transennato un tratto di strada, perché c’è ancora una piccola parte di roccia che è rimasta lassù. Domani (oggi, ndr) andremo a fare subito una attenta e rigorosa verifica sul posto e a mettere in sicurezza il fronte che ha interessato il distacco del masso. Quella piccola scogliera non aveva avuto problematiche negli ultimi 40/50 anni, tranne la caduta di un po’ di ghiaia. E’ stata già rimossa la macchina, il masso e ripulita la strada".

Gilberto Mosconi