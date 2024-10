Messa di Cl per la pace in duomo

Il movimento di Comunione e Liberazione promuove lunedì alle 19 a Cesena in Cattedrale alle una recita del rosario e una santa messa, come gesto di preghiera per la pace.

Cl intende così aderire all’appello lanciato in una sua recente lettera dal cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, rilanciato da Papa Francesco in apertura della attuale sessione sinodale.

In essa Pizzaballa rivolge un accorato appello al digiuno e alla preghiera, dopo aver ribadito la "condanna di questa guerra insensata e di ciò che l’ha generata, richiamando tutti a fermare questa deriva di violenza, e ad avere il coraggio di individuare altre vie di risoluzione del conflitto in corso, che tengano conto delle esigenze di giustizia, di dignità e di sicurezza per tutti".