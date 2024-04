Messalina e Morelli in slalom tra i classici

Messalina Fratnic e Andrea Morelli terranno un concerto al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’appuntamento è stasera alle 22. La vulcanica voce di Messalina Fratnic sarà accompagnata dalla chitarra d’eccezione di Morelli, per una esibizione legata ai classici del R’n’B, Soul, New Soul e Pop, per una proposta in acustico vibrante. È l’occasione per vedere dal vivo e conoscere meglio una cantante di alto profilo ed un chitarrista come se ne vedono davvero pochi. Il biglietto d’ingresso costa 19 euro incluso un drink. È consigliata la prenotazione e gli interessati possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma. Nello stile del club è possibile anche cenare in sala davanti al palco. Sabato sera, sempre al Noi e sempre alle 22, si terrà invece il concerto dei Montefiori Cocktail. In riviera sbarca un duo romagnolo, icona di quello che è stato definito il movimento musicale Lounge internazionale. Sono stati in fatti questi due artisti i grandi ispiratori di exotique nell’anno della sua nascita nel 2001, e da allora rimangono il riferimento indiscusso per tutto ciò che ha quel gusto exotico, tipicamente italiano, capace di affollare i club di tutto il mondo da più di vent’anni. Per gli amanti del genere l’appuntamento è da non perdere, visto che i protagonisti sono gli originali fautori del Lounge.

Giacomo Mascellani