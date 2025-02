Metalmeccanici in sciopero alla Technogym. Sindacati soddisfatti: "Adesioni molto alte"

Continua la lotta dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale industria: anche nel territorio Forlì Cesena è stata una settimana di scioperi articolati e a sorpresa nelle aziende con la rappresentanza sindacale. "Alta partecipazione anche allo sciopero negli stabilimenti di Technogym a Cesena", dichiarano i sindacati. Nel territorio provinciale dopo una settimana di scioperi a sorpresa nelle aziende con la rappresentanza sindacale, ieri si sono volte otto ore di sciopero nelle aziende metalmeccaniche industria dove non c’è stata articolazione degli scioperi. "Le adesioni sono state altissime – affermano i sindacati – in alcune aziende sono arrivate al 100%, e anche in aziende dove storicamente non si era mai fatto sciopero".