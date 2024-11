Michel Cleis e Reboot, due star della scena house al Vidia

Due icone della scena house mondiale arrivano al Vidia club. Domani sera sul palco dello storico locale di San vittore di Cesena saliranno Michel Cleis e Reboot, ospiti della rassegna di musica elettronica Invidia. Il primo, nato e cresciuto nella Svizzera italiana, negli anni ha mescolato i suoi ascolti di una vita – tra cui Battisti, Coltrane e Miles Davis – con sonorità house sempre moderne e ricercate. Cleis è noto a livello internazionale per la hit ‘La Mezcla’, che nel 2008 ha rivoluzionato il mondo del mondo della musica elettronica grazie a ritmi latini e sonorità world music music. Negli ultimi mesi, il brano è stato remixato in varie forme da diversi artisti internazionali per celebrare i quindici anni dalla sua prima pubblicazione. Durante la sua carriera ventennale, Cleis è stato resident di locali come il Pacha e l’Ushuaia. L’artista è noto anche per i brani ‘Mir a Nero’, ‘Hey Lady Luck’ e ‘Marvinello’. Si muove su sonorità house, techno e world, invece, Reboot, nome d’arte del dj tedesco Frank Heinrich. Noto per la celebre hit ‘Caminando’, negli anni Reboot ha fatto scatenare il pubblico di locali di tutto il mondo, con sound minimali, ma ricercati e potenti. Negli ultimi mesi ha pubblicato l’ep Mind games, in cui ha aggiornato il proprio sound alle tendenze attuali, sperimentando con influenze funk e ritmiche coinvolgenti, collaborando con il producer David Gtronic. Ad arricchire il tutto, una sfilata promossa da Kk shop cesena che promette di scaldare il pubblico a inizio serata. A supporto dei due artisti principali suoneranno in apertura anche i due dj romagnoli Kama e Rocket. I biglietti per la serata a prezzo speciale sono in vendita solo sul sito di Ticketnation, altrimenti si potrà pagare in cassa a prezzo pieno.