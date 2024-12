"Molto comodo per spostarsi"

Morena Manzi usa l’autobus per spostarsi in città e per raggiungere il centro cittadino. "Io sono di Mercato Saraceno quindi mi è molto comodo usare l’autobus soprattutto per arrivare in stazione perché viaggio molto e prendo molti treni. Spesso e volentieri mi capita di utilizzare i mezzi pubblici che preferisco decisamente all’auto. Viaggio sia per lavoro che per vacanza. Ho notato spesso che gli autobus sono troppo pieni e la gente è ammassata all’interno e spesso e volentieri le corse sono in ritardo. A volte però mi è capitato anche di notare che le corse arrivino in anticipo e in certi casi ho rischiato di perdere le coincidenze".