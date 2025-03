Multe digitali,. Caf Uil in aiuto ai cittadini

In questi giorni si sta avviando anche nel nostro territorio la nuova modalità di comunicazione degli atti della pubblica amministrazione. Lo rimarca Il responsabile Caf Uil Cesena Gianluca Manzi. "Snd (Servizio Notifiche Digitali) è la nuova piattaforma prevista dal decreto-legge 76/2020 che sostituisce la precedente modalità di ricezione degli avvisi cartacei al domicilio – afferma -. Una modalità che digitalizza il processo di invio da parte degli enti pubblici delle comunicazioni a valore legale per i cittadini e per le imprese. Alla luce di queste novità al fine di garantire tutela e assistenza alle persone il Caf Uil ha sottoscritto un accordo con il gestore di Send grazie al quale anche nel comprensorio di Cesena le sedi dei Caf della Uil, in qualità di Punti di ritiro Send, potranno garantire un nuovo servizio a tutti coloro che ne ravvisassero la necessità"

Presso gli uffici del Caf Uil quindi gli operatori del territorio aggiungeranno anche questo servizio e i cittadini avranno la possibilità di usufruire di un canale di accesso fisico alle comunicazioni a valore legale che le pubbliche amministrazioni invieranno in digitale, come ad esempio esiti di pratiche amministrative o rimborsi, multe o avvisi di accertamento di tributi. Il servizio si rivolge soprattutto a quei destinatari sprovvisti di Spid o Cie (Carta d’identità elettronica), e/o privi di un domicilio digitale (PEC o altro), oppure a tutti coloro che ancora ritengono di richiedere un supporto per approcciarsi alle nuove sfide tecnologiche. Un aiuto quindi anche per colmare il divario digitale che una parte della popolazione ancora sente di avere. Attraverso l’assistenza del Caf Uil sarà quindi possibile consultare l’atto notificato e recuperare la copia cartacea dei documenti presenti in piattaforma".