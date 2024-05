Musica ed eventi sul palcoscenico della Valle Savio

La vallata del Savio torna ad essere un palcoscenico naturale per spettacoli ed eventi della rassegna ‘Savio Trail’. I luoghi affascinanti della Vallata, da raggiungere a piedi e in bici, ospiteranno musicisti e artisti, con degustazioni di prodotti tipici che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche. In programma trenta date da Montiano, Cesena fino a Verghereto, passando per Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, alla scoperta delle eccellenze turistiche del territorio, fra trekking, musica, cultura, natura e gastronomia.

Dopo l’anteprima di Savio Trail con l’evento Passi e Parole di Vino tra le cantine di Mercato Saraceno lo scorso 7 aprile, la rassegna si apre ufficialmente a Montiano con l’evento Montiano Divino e Poetico, il 31 maggio e 1 giugno, che chiude anche la rassegna con la seconda tappa dell’evento il 12-13 ottobre. Si prosegue a Sarsina con Camporella Jazz alla Badia di Montalto, raggiungibile con un percorso a piedi attraverso le Marmitte dei Giganti, dove si esibirà un quintetto guidato dal trombettista Fabrizio Bosso (1 giugno) e la band Joyce and the Jammers (15 giugno).

Il 21-23 giugno Savio Trail ospita La Notte Celeste, evento di sistema che anima i borghi termali di tutta l’Emilia Romagna. Si prosegue con Montiano, Sarsina, San Piero e Bagno di Romagna in Musica, rassegna bandistica a tappe che avrà luogo il 22, 23, 29, 30 giugno a Montiano, il 6 luglio e il 26 agosto a Sarsina, e il 13 luglio a Bagno di Romagna. Il 29 giugno il Savio Trail si tinge di giallo: in occasione del Grand Départ del Tour de France, che per la prima volta parte in Italia e attraversa anche la Valle del Savio, verranno allestite zone hospitality targate Valle Savio Bike Sound, in tre punti iconici del percorso: Passo del Carnaio, Lago di Quarto e Colle del Barbotto.

La musica torna protagonista con una serie di date: il 13 luglio il Duo Bucolico si esibirà sulle sponde del Lago di Quarto, il 20 luglio i No Braino alla Rocca di Cesena, il 26 luglio dove Raf ripercorrerà la sua lunga carriera con il tour “Self Control 40th,” a 40 anni di distanza dall’esordio all’Arena Plautina di Sarsina. In cartellone anche a Mercato Saraceno Neri Marcorè (23 luglio), a Bagno di Romagna (l’8 agosto), la compagnia internazionale Twain Physical Dance Theatre, mentre a Cesena il direttore artistico del festival Luca Damiani, nota voce e autore di Radio 3 Rai si confronta, in un format live ispirato alla sua trasmissione radiofonica, con l’eclettico pianista Arturo Stalteri (27 luglio) e con la vocalist e violinista Vanessa Cremaschi (3 agosto, Miniere di Formignano). Il programma completo: www.ipercorsidelsavio.it e www.facebook.com/ipercorsidelsavio