"Nei negozi ci sono ottime occasioni"

Marika Chekroune approfitterà del momento dei saldi per fare acquisti. "Devo comprare una giacca marrone e un vestito per il compleanno di mia figlia e ho aspettato il momento dei saldi per poter acquistare risparmiando qualcosa. Io tutti gli anni acquisto nel periodo dei saldi anche se le cose essenziali le compro a inizio stagione. In questo momento si trovano buone occasioni a un buon prezzo, ma spesso ci si deve accontentare perché non tutti i capi del campionario invernale sono ancora disponibili nei negozi. Cercavo un paio di pantaloni grigi che avevo visto i giorni scorsi, ma sono già finiti prima che iniziassero i saldi".