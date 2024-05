"Nessun dubbio sui Cau, servizio efficace e veloce"

Sulle dichiarazioni riguardanti il Centro di Assistenza Urgenza (Cau) di Mercato Saraceno espresse da Valerio Bernabini di Fratelli d’Italia, risponde Monica Rossi, sindaco uscente e candidata alla riconferma per le prossime elezioni. La stessa conferma il buon funzionamento del Cau e l’impegno dell’Amministrazione nel garantire servizi sanitari efficienti. Ha infatti dichiarato: "Bernabini rivela gravi lacune quanto a conoscenza dei servizi sanitari del territorio. Gli confermo che siamo soddisfatti del percorso intrapreso. L’Amministrazione è sempre in stretto contatto con Ausl Romagna, che si è dimostrata particolarmente attenta alle necessità dei cittadini, offrendo soluzioni e confronti".

"È evidente – aggiunge – che Bernabini non abbia partecipato agli incontri pubblici informativi sul Cau e non abbia mai usufruito del servizio". "Diversamente da quanto affermato – precisa la Rossi - il medico del Cau è disponibile 24 ore su 24 e non presta servizio 118. In affiancamento al medico, per tutto il periodo diurno e fino alle 20 sono presenti infermieri formati specificamente per il servizio nei Cau. Poi i cittadini non devono fare nessuna autodiagnosi: all’arrivo al Cau, l’accoglienza viene garantita da infermieri specializzati che effettuano uno spot-check attraverso un’intervista per valutare i sintomi e i problemi, la rilevazione dei parametri vitali, seguita da una visita del medico. Dei circa 1900 cittadini che hanno fatto accesso al Cau il 90% circa è stato dimesso al domicilio, con un tasso di soddisfazione vicino al 97%".

Edoardo Turci