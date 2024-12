Neve a Verghereto e sul Fumaiolo. E oggi elfa a Bagno, banda a S. Piero

Bianco Natale? Ieri, come da previsioni, è nevicato anche in Alto Savio dai 6/700 metri in su. Imbiancati anche i monti che svettano nei primi dintorni di Bagno-S.Piero, dove invece è caduta neve mista a pioggia. Ieri pomeriggio vi erano 10 centimetri di neve a Verghereto, oltre 20 sul Fumaiolo e sulla catena dei Mandrioli. Le strade risultavano comunque percorribili. E intanto proseguono a Bagno e in altre località del territorio gli eventi del ’Magico Natale 2024’, organizzati dalle Pro Loco, in collaborazione con altri enti e associazioni. Nel paese termale, oggi, dalle 16 alle 17, in piazza Ricasoli, aprirà la propria attività il laboratorio della Casetta dell’Elfa, mentre domani, dalle 14.30, avrà luogo la Magìa Natalizia al Sentiero degli Gnomi e sarà attivo il Laboratorio incantato con escursione a piedi e laboratorio (su prenotazione e a pagamento). Poi, lunedì 23 dicembre, dalle 16, ci sarà la coinvolgente e simpatica iniziativa dello ’Scambio dei pazzi regali’. Dalle 10 alle 12.30 saranno invitate tutte le persone a partecipare e consegneranno all’Elfa il ’Regalo tanto indesiderato’, oppure un ’Oggetto scartato’, che verrà poi riassegnato durante il pomeriggio (evento su prenotazione). Inoltre, tanti altri eventi, spettacoli, momenti di intrattenimento, musica, animazione, anche dalla vigilia di Natale sino al 7 gennaio, per i saluti finali. A Poggio alla Lastra, il suggestivo borgo dell’alta Val Bidente di Bagno, domani, alle 8.30, trekking di 17 chilometri fra le parrocchie dell’Alpe, con visita ai presepi montani con la guida ambientale Emilio Conficconi. A San Piero, oggi, dalle 15.30 sino a sera, in piazza Allende, promosso dalla Pro Loco, coinvolgente appuntamento con ’Suoni e Magìe del Natale’, con la Banda Santa Cecilia e vari complessi musicali, spazio bimbi, stand gastronomici, esposizione e workshop del laboratorio di ceramica a cura del Faro di Corzano e workshop musicale a cura della Banda S.Cecilia.

gi. mo.