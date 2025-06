Niente tempo pieno all’Aldini. I genitori vogliono la deroga

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli intervengono sulla spinosa questione dell’eliminazione del tempo prolungato per i piccoli iscritti al primo anno della scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto. L’amministrazione comunale è stata coinvolta a partire dal 22 maggio, quando la dirigente Lucia Santarsiero ha inviato alle famiglie gli avvisi della mancata assegnazione del personale necessario ad attivare il servizio. A fronte degli iscritti in netto calo nel triennio, il Provveditorato, nonostante la richiesta di copertura da parte del Primo circolo didattico, ha assegnato un insegnante in meno. Venerdì scorso il sindaco Gozzoli e l’assessore Pedulli insieme all’ufficio scuola hanno incontrato la Santarsiero.

Una delle proposte avanzante è quella di usufruire del full time presso la scuola dell’infanzia ’La Vela’ del quartiere Madonnina che dista dal plesso di Cannucceto un chilometro e mezzo. In un comunicato Gozzoli e la Pedulli intervengono così: "Comprendiamo l’amarezza delle famiglie e dei residenti di Cannucceto, ma come amministrazione siamo stati coinvolti alla fine del percorso, quando le iscrizioni e l’assegnazione del personale erano già definitive. Ci siamo subito attivati con la dirigente scolastica e con il Provveditorato, per capire quali alternative proporre alle famiglie, consapevoli che il tempo pieno ormai rappresenta un servizio essenziale. Per approfondire ulteriormente la vicenda, alla luce della riunione con i genitori, rimaniamo in contatto con il Provveditore".

Da Cannucceto le famiglie dei piccoli, profondamente deluse: "Noi abbiamo scelto la scuola Mirca Aldini per la qualità dell’offerta formativa e vogliamo che l’amministrazione comunale prenda una posizione per sostenere la nostra causa. Noi genitori chiediamo con forza che venga avanzata una richiesta di deroga all’ufficio scolastico, come previsto dalla normativa vigente in presenza di esigenze specifiche e disponibilità organizzative. Così facendo, però, si stanno già condannando le famiglie degli attuali iscritti a dover trasferire i propri figli presso un’altra scuola dell’infanzia per poter terminare l’ultimo anno di materna, dato che nel 2026, tra bambini uscenti e nessun nuovo iscritto, ci si troverà con una sezione formata da soli 11 bambini, numero che per normativa non consente l’attivazione". Mamme e papà non demordono: "Noi ribadiamo il nostro impegno a difesa della scuola Mirca Aldini e chiediamo che le istituzioni, a ogni livello, si assumano la responsabilità di garantire equità educativa e tutela dei diritti dei bambini. Giovedì sera ci riuniremo nella sala parrocchiale di Cannucceto, per chiedere a tutti di sostenerci".

Giacomo Mascellani