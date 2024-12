Nipote Golinucci investito, Marisa: “Sta meglio. Ora la verità su Cristina”

Cesena, 8 dicembre 2024 – Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina Golinucci, la ragazza scomparsa a Cesena 32 anni fa, racconta del ‘miracolo’ accaduto al nipote Mattia Cecchini, il 20enne investito a Cesena lo scorso settembre. “Mio nipote il 10 settembre a Ronta, davanti al Conad, è stato investito da una donna al volante di una Peugeout. Mattia tornava a casa dal lavoro e scendendo dal tram è stato investito”. Il ragazzo sembrava molto grave, è entrato in coma ed è stato subito operato alla testa.

“La solidarietà e le preghiere – racconta Marisa – ci hanno sostenuto e ci hanno aiutato a sperare e ad accettare questo colpo al cuore che ancora toccava la mia famiglia. A distanza di tre mesi è successo un miracolo: Mattia si è quasi ristabilito. Do merito alla sua mamma, mia figlia Stefania, che per 20 anni ha reso Mattia quasi autonomo, essendo affetto da una punta di autismo. Ora ci stiamo godendo il ritorno alla vita di Mattia. Ringrazio tutti coloro che portano nel cuore la mia famiglia”.

La coraggiosa madre e nonna ha un altro grande desiderio che affida al prossimo Natale. “Da 33 anni chiedo come regalo a Babbo Natale – dice Marisa – la verità su Cristina. Speriamo che questo sia l’anno giusto”. A tre mesi dalla decima archiviazione sulla scomparsa di Cristina Golinucci, mamma Marisa e l’avvocata Barbara Iannuccelli anticipano le prossime mosse. “Faremo riaprire ancora le indagini – dicono – ora sappiamo dov’è Boke (il primo sospettato, poi scagionato, per la sparizione di Cristina, ndr). È in Francia sotto un’altra identità, ma con le medesime impronte digitali”. Dall’interrogatorio di Boke, responsabile di altri reati di natura sessuale, si spera di ottenere elementi per approfondire le indagini sulla scomparsa di Cristina.